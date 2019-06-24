Взрыв нефтепровода в Нигерии: количество погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По меньшей мере 12 тел были обнаружены сегодня на месте взрыва нефтепровода в богатом нефтью штате Риверс в Нигерии. Об этом сообщил Синьхуа местный источник, передает УНН.
В субботу в районе расположения нефтепромыслового объекта в общине Комком района местного управления Ойигбо штата Риверс был слышен оглушительный звук, который вызвал панику среди местных жителей.
За сильным ударом последовали клубы дыма, после чего работники аварийно-спасательных служб и местные жители направились на место происшествия для проведения спасательной операции.
На месте взрыва был обнаружен десяток тел, сообщил сегодня корр. Синьхуа один из местных сотрудников аварийно-спасательной службы, добавив, что "они были обожжены до неузнаваемости".
Чиновник местной аварийно-спасательной службы, который не был уполномочен говорить о спасательной операции, сообщил, что ранее были обнаружены 10 тел, но двое пострадавших скончались в больнице.
Председатель района местного управления Ойигбо Джеральд Офорджи сказал, что тела погибших были найдены после того, как удалось потушить огромный пожар.
Местная полиция заявила, что до окончания расследования трудно установить точное число погибших.
До сих пор также не установлены владельцы данного нефтепромыслового объекта.
Нефтяная компания Shell Petroleum Development Company заявила, что ничто не свидетельствует о взрыве какого-либо нефтепромыслового объекта компании в Ойигбо.
Тем временем президент Нигерии Мохаммаду Бухари поручил провести тщательное расследование этого инцидента, отметив, что он опечален данным событием.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 8 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии.