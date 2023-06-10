Вибух на заводі з виробництва ракет в Анкарі: загинуло 5 робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. П'ятеро робітників загинули внаслідок вибуху, що прогримів на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин у турецькій столиці Анкарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міноборони Туреччини.
Цитата
«Вибух стався на заводі MKE з виробництва ракет і вибухових речовин у районі Ельмадаг Анкари. В результаті вибуху загинули 5 наших робітників», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за фактом інциденту розпочато розслідування.
Доповнення
В Анкарі в Туреччині на заводі корпорації механічної та хімічної промисловості (MKE) стався вибух, внаслідок якого спалахнула пожежа. Підприємство займається виробництвом ракет і вибухових речовин.