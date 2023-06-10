В Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Анкаре в Турции на заводе корпорации механической и химической промышленности (MKE) произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Предприятие занимается производством ракет и взрывчатых веществ. Есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.
Детали
"После взрыва на заводе MKE Rocket and Explosive Materials в районе Эльмадаг Анкары вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на завод были отправлены пожарные и машины скорой помощи. В результате взрыва есть пострадавшие.
«Окна многих домов в окрестностях также были выбиты взрывом. Огонь преимущественно удалось локализовать пожарным», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В 2022 году в Турции произошёл масштабный пожар на химическом заводе.
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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın
Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH