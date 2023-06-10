В Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ

Детали

"После взрыва на заводе MKE Rocket and Explosive Materials в районе Эльмадаг Анкары вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на завод были отправлены пожарные и машины скорой помощи. В результате взрыва есть пострадавшие.

«Окна многих домов в окрестностях также были выбиты взрывом. Огонь преимущественно удалось локализовать пожарным», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В 2022 году в Турции произошёл масштабный пожар на химическом заводе.

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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın



Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH