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У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. В Анкарі у Туреччині на заводі корпорації механічної та хімічної промисловості (MKE) стався вибух, внаслідок якого спалахнула пожежа. Підприємство займається виробництвом ракет та вибухових речовин. Є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haberturk.

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин

Деталі

"Після вибуху на заводі MKE Rocket and Explosive Materials в районі Ельмадаг Анкари спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на завод було відправлено пожежників та машин швидкої допомоги. Внаслідок вибуху є постраждалі.

«Вікна багатьох будинків на околицях також були вибиті вибухом. Вогонь переважно вдалося локалізувати пожежникам», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

2022 року в Туреччині сталася масштабна пожежа на хімічному заводі.

#SONDURUM
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın

Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH

— A Haber (@ahaber) June 10, 2023

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