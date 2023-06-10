Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре: погибли 5 рабочих
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Пять рабочих погибли в результате взрыва, прогремевшего на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в турецкой столице Анкаре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минобороны Турции.
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«Взрыв произошел на заводе MKE по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг Анкары. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих», - говориться в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента начато расследование.
Дополнение
В Анкаре в Турции на заводе корпорации механической и химической промышленности (MKE) произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Предприятие занимается производством ракет и взрывчатых веществ.