Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре: погибли 5 рабочих

Цитата

«Взрыв произошел на заводе MKE по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг Анкары. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих», - говориться в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента начато расследование.

Дополнение

В Анкаре в Турции на заводе корпорации механической и химической промышленности (MKE) произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Предприятие занимается производством ракет и взрывчатых веществ.