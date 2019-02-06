Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 128
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Число жертв вибуху і пожежі на трубопроводі в Мексиці 18 січня продовжує зростати. Про смерть ще одного з постраждалих повідомив в середу Інститут соціального страхування латиноамериканської країни, повідомляє УНН.
“Йому надавалася допомога в спеціалізованому медичному закладі ... в місті Мехіко”, — йдеться в оприлюдненому повідомленні організації. Таким чином, число жертв склало вже 128 осіб, з них 68 загинули під час вибуху.
Раніше повідомлялось про 125 загиблих.
Вибух і пожежа сталися в районі Тлауелільпан в штаті Ідальго на місці нелегальної врізки в трубопровід, коли там знаходилися безліч людей. Федеральний уряд заявив, що ця трагедія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.
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Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії минулого тижня, зросла до 115 осіб. Про це повідомив в п’ятницю підполковник Флавіу Годін, представник громадянської оборони штату Мінас-Жерайс.