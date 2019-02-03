Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 125
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ще один потерпілий під час вибуху і пожежі на трубопроводі з пальним в Мексиці помер в лікарні. Про це повідомив у неділю інститут соціального страхування Мексики, інформує УНН з посиланням також на місцеве видання Milenio.
“Цьому пацієнту надавалася допомога в спеціалізованій клініці... в місті Мехіко”, — йдеться в заяві відомства. Таким чином, число жертв трагедії, що сталася 18 січня, досягло вже 125 осіб. З них 68 загинули на місці, інші померли в лікарнях.
Вибух і пожежа сталися в районі Тлауелільпан в штаті Ідальго на місці нелегальної врізки в трубопровід, коли там знаходилися безліч людей. Федеральний уряд заявив, що ця трагедія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії минулого тижня, зросла до 115 осіб. Про це повідомив в п’ятницю підполковник Флавіу Годін, представник громадянської оборони штату Мінас-Жерайс.