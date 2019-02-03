Вибух на трубопроводі в Мексиці: кількість загиблих зросла до 125

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ще один потерпілий під час вибуху і пожежі на трубопроводі з пальним в Мексиці помер в лікарні. Про це повідомив у неділю інститут соціального страхування Мексики, інформує УНН з посиланням також на місцеве видання Milenio.