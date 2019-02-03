Взрыв на трубопроводе в Мексике: число погибших возросло до 125
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Еще один пострадавший во время взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике скончался в больнице. Об этом сообщил в воскресенье институт социального страхования Мексики, передает УНН со ссылкой также на местное издание Milenio.
“Этому пациенту оказывалась помощь в специализированной клинике... в городе Мехико”, — говорится в заявлении ведомства. Таким образом, число жертв трагедии, случившейся 18 января, достигло уже 125 человек. Из них 68 погибли на месте, остальные умерли в больницах.
Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.
Как сообщал УНН, число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, выросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годин, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.