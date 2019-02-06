Взрыв на трубопроводе в Мексике: число погибших возросло до 128
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике 18 января продолжает расти. О смерти еще одного из пострадавших сообщил в среду Институт социального страхования латиноамериканской страны, сообщает УНН.
"Ему предоставлялась помощь в специализированном медицинском учреждении... в городе Мехико", - говорится в обнародованном сообщении организации. Таким образом, число жертв составило уже 128 человек, из них 68 погибли при взрыве.
Ранее сообщалось о 125 погибших.
Взрыв и пожар произошли в районе Тлауелильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находились множество людей. Федеральное правительство заявил, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.
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Как сообщал УНН, число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, выросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годин, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.