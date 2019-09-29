Вибух на підприємстві у Сумах: кількість постраждалих змінилась
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Внаслідок вибуху на заводі в м Суми постраждало 8 осіб, коли раніше повідомлялось про 10 постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.
“28 вересня о 10 год. 51 хв. у м. Суми по вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ „Гуала Кложерс Україна“ у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з послідуючим горінням”, — йдеться у повідомленні, та додається, що внаслідок вибуху “госпіталізовано 8 осіб”.
Раніше повідомлялось, що постраждало 10 людей, а двоє з них знаходяться в реанімації.
Нагадаємо, нещодавно на хімічному заводі у Франції спалахнула велика пожежа.