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Взрыв на предприятии в Сумах: количество пострадавших изменилось

Киев • УНН

 • 20819 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В результате взрыва на заводе в г. Сумы пострадали 8 человек, когда ранее сообщалось о 10 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

Взрыв на предприятии в Сумах: количество пострадавших изменилось

“28 сентября в 10 час. 51 мин. в м. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО „Гуала Кложерс Украина“ в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением”, — говорится в сообщении, и добавляется, что в результате взрыва “госпитализированы 8 человек”.

Ранее сообщалось, что пострадали 10 человек, а двое из них находятся в реанимации.

Напомним, недавно на химическом заводе во Франции вспыхнул большой пожар.

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