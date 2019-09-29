Взрыв на предприятии в Сумах: количество пострадавших изменилось
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В результате взрыва на заводе в г. Сумы пострадали 8 человек, когда ранее сообщалось о 10 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
“28 сентября в 10 час. 51 мин. в м. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО „Гуала Кложерс Украина“ в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением”, — говорится в сообщении, и добавляется, что в результате взрыва “госпитализированы 8 человек”.
Ранее сообщалось, что пострадали 10 человек, а двое из них находятся в реанимации.
Напомним, недавно на химическом заводе во Франции вспыхнул большой пожар.