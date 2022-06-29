Вибух мосту через річку Ірпінь: в ОП розповіли, як буде організовано рух

Деталі

"В селі Демидів блискавка влучила в автомобільний міст, через це відбулася детонація вибухового пристрою. Міст зруйновано, одна людина загинула, є поранені", - нагадав Тимошенко.

За його словами, рух транспорту цією ділянкою дороги обмежено.

"Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Вантажний транспорт вагою понад 10 тонн може скористатися обʼїздом за наведеною схемою", - написав Тимошенко.

Він зазначив, що після роботи екстрених служб, буде обстежено та визначимо обсяг ремонту.

Доповнення

У Демидові, Київська область, вибухнув міст через річку Ірпінь. Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, попередньо - через влучання блискавки здетонував тротиловий заряд, є жертви.