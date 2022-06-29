Взрыв моста через реку Ирпень: в ОП рассказали, как будет организовано движение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате взрыва моста через реку Ирпень в Киевской области легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодын. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
"В селе Демидов молния попала в автомобильный мост, из-за этого произошла детонация взрывного устройства. Мост разрушен, один человек погиб, есть раненные", - напомнил Тимошенко.
По его словам, движение транспорта по этому участку дороги ограничено.
"Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодын. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться объездом по приведенной схеме", - написал Тимошенко.
Он отметил, что после работы экстренных служб, мост будет обследован и определено объем ремонта.
Дополнение
В Демидове, Киевская область, взорвался мост через реку Ирпень. Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, предварительно - из-за попадания молнии сдетонировал тротиловый заряд, есть жертвы.