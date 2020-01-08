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Вибух гранати в одеському гуртожитку: зловмисника затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одесі затримали чоловіка, який підірвав гранату в гуртожитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“Зловмисника, який гранатою підірвав трьох сусідів по гуртожитку, затримано. Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що свої дії він виправдовує образою на сусідів, які нібито постійно з ним “воювали” через побутові непорозуміння.

Зі слів затриманого, гранатою, яку кілька років тому придбав через Інтернет, він хотів налякати недругів.

Наразі досудове слідство триває. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі у гуртожитку вибухнула граната, постраждали троє людей.

Українські Національні Новини

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