Вибух гранати в одеському гуртожитку: зловмисника затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одесі затримали чоловіка, який підірвав гранату в гуртожитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
“Зловмисника, який гранатою підірвав трьох сусідів по гуртожитку, затримано. Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що свої дії він виправдовує образою на сусідів, які нібито постійно з ним “воювали” через побутові непорозуміння.
Зі слів затриманого, гранатою, яку кілька років тому придбав через Інтернет, він хотів налякати недругів.
Наразі досудове слідство триває. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі у гуртожитку вибухнула граната, постраждали троє людей.