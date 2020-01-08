Взрыв гранаты в одесском общежитии: злоумышленника задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одессе задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"Злоумышленник, который гранатой подорвал трех соседей по общежитию, задержан. Это 38-летний одессит, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство", - говорится в сообщении.
Указано, что свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" за бытовые недоразумения.
По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через Интернет, он хотел напугать недругов.
Сейчас следствие продолжается. События квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и п 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним, в Одессе в общежитии взорвалась граната, пострадали три человека.