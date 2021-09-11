Вибух газу в житловому будинку в Росії: кількість жертв зросла до трьох осіб

Деталі

Раніше повідомлялося про двох загиблих. При цьому в МНС РФ відзначали, що рятувальники продовжують шукати під завалами трьох зниклих після вибуху мешканців.

Тим часом як повідомляє ТАСС, за даними адміністрації Липецької області, всього на момент вибуху в будинку перебувало 25 осіб.

Там також уточнили, що один із загиблих — дитина 11 років. Крім того, загинула жінка 1971 року народження.

Доповнення

Сигнал про вибух надійшов о 00:52 за місцевим часом 11 вересня.

Один з двох під’їздів в будинку виявився повністю зруйнований. Всього в будинку 16 квартир, вісім з яких обвалилися.

За попередніми даними, витік газу призвів до вибуху.

За фактом вибуху порушили кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.