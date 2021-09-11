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Взрыв газа в жилом доме в России: число жертв возросло до трех человек

Взрыв газа в жилом доме в России: число жертв возросло до трех человек

Киев  •  УНН

 • 21902 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области РФ увеличилось до трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Детали

Ранее сообщалось о двух погибших. При этом в МЧС РФ отмечали, что спасатели продолжают искать под завалами трех пропавших после взрыва жителей.

Тем временем, как сообщает ТАСС, по данным администрации Липецкой области, всего на момент взрыва в доме находились 25 человек.

Там также уточнили, что один из погибших — ребенок 11 лет. Кроме того, погибла женщина 1971 года рождения.

Дополнение

Сигнал о взрыве поступил в 00:52 по местному времени 11 сентября.

Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых обрушились.

По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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