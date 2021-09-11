Взрыв газа в жилом доме в России: число жертв возросло до трех человек

Детали
Ранее сообщалось о двух погибших. При этом в МЧС РФ отмечали, что спасатели продолжают искать под завалами трех пропавших после взрыва жителей.
Тем временем, как сообщает ТАСС, по данным администрации Липецкой области, всего на момент взрыва в доме находились 25 человек.
Там также уточнили, что один из погибших — ребенок 11 лет. Кроме того, погибла женщина 1971 года рождения.
Дополнение
Сигнал о взрыве поступил в 00:52 по местному времени 11 сентября.
Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых обрушились.
По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.