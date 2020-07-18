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Вибух біля станції метро "Шулявська": пораненого студента прооперували

Вибух біля станції метро "Шулявська": пораненого студента прооперували

Київ • УНН

 • 19669 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Хлопця, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції столичного метро “Шулявська” прооперували. Його стан середньої тяжкості, зафіксоване мінімальне оглушення. Про це написав у Facebook мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

“22-річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро „Шулявська“, прооперували. Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень. Його стан стабільний, середньої важкості”, — написав Кличко.

Також він додав, що пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення. Воно, за твердженням фахівців, із часом пройде, і слух відновиться.

“Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин”, — додав мер столиці.

Як повідомляв УНН раніше, невідомий пристрій, який вибухнув у смітнику біля входу до станції метро “Шулявська”, пошкодив вікна станції. Було відомо про одного пораненого.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що у результаті вибуху було травмовано чотирьох людей, одного з яких було госпіталізовано.

Українські Національні Новини

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