Вибух біля станції метро "Шулявська": пораненого студента прооперували

“22-річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро „Шулявська“, прооперували. Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень. Його стан стабільний, середньої важкості”, — написав Кличко.

Також він додав, що пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення. Воно, за твердженням фахівців, із часом пройде, і слух відновиться.

“Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин”, — додав мер столиці.

Як повідомляв УНН раніше, невідомий пристрій, який вибухнув у смітнику біля входу до станції метро “Шулявська”, пошкодив вікна станції. Було відомо про одного пораненого.



Пізніше в Нацполіції повідомили, що у результаті вибуху було травмовано чотирьох людей, одного з яких було госпіталізовано.



