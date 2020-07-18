Взрыв возле станции метро "Шулявская": раненого студента прооперировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Парня, который вчера пострадал в результате взрыва возле станции столичного метро "Шулявская", прооперировали. Его состояние средней тяжести, зафиксировано минимальное оглушение. Об этом написал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", - написал Кличко.
Также он добавил, что пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение. Оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет, и слух восстановится.
"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", - добавил мэр столицы.
Как сообщал УНН ранее, неизвестное устройство, взорвавшееся в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская", повредило окна станции. Было известно об одном раненом.
Позже в Нацполиции сообщили, что в результате взрыва было травмировано четыре человека, один из которых был госпитализирован.