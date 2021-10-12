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Вибори в умовах COVID-19: у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи

Вибори в умовах COVID-19: у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи

Київ • УНН

 • 20459 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до органів влади щодо здійснення протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 під час проведення проміжних виборів у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи №184 і №197), а також місцевих 31 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.

Повідомляється, що комісія ухвалила постанову “Про заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення виборів 31 жовтня 2021 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Цитата

“Вказаним рішенням ЦВК звернулася до Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, стосовно необхідності невідкладного вирішення питань щодо створення належних умов для забезпечення реалізації протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час організації та проведення проміжних виборів народних депутатів України в ОВО № 184 та № 197, а також місцевих виборів 31 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, Комісія звернула увагу суб’єктів, які забезпечують виборчі комісії засобами індивідуального захисту, що кількість таких засобів має повністю відповідати потребі в їх регулярній заміні згідно з правилами їх використання протягом усього часу роботи відповідних виборчих комісій.

“Також ЦВК звернула увагу виборчих комісій, які забезпечують організацію підготовки та проведення виборів 31 жовтня 2021 року, та інших суб’єктів і учасників виборчого процесу на необхідність неухильного дотримання протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні.

Також ЦВК затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи № 184 і № 197).

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