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Выборы в условиях COVID-19: в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические мероприятия

Выборы в условиях COVID-19: в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические мероприятия

Киев  •  УНН

 • 20448 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в органы власти по осуществлению противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 во время проведения промежуточных выборов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197), а также местных 31 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Сообщается, что комиссия приняла постановление "О мерах по созданию условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Цитата

"Указанным решением ЦИК обратилась в Кабинет министров Украины, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и других органов (должностных лиц), которые в соответствии с законом осуществляют их полномочия, о необходимости безотлагательного решения вопросов относительно создания надлежащих условий для обеспечения реализации противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 184 и № 197, а также местных выборов 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Комиссия обратила внимание субъектов, обеспечивающих избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты, количество таких средств должно полностью соответствовать потребности в их регулярной замене согласно правилам их использования в течение всего времени работы соответствующих избирательных комиссий.

"Также ЦИК обратила внимание избирательных комиссий, которые обеспечивают организацию подготовки и проведения выборов 31 октября 2021 года, и других субъектов и участников избирательного процесса на необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов", - отмечается в сообщении.

Дополнение

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле.

Также ЦИК утвердила форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа № 184 и № 197).

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