Выборы в условиях COVID-19: в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические мероприятия

КИЕВ. 12 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в органы власти по осуществлению противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 во время проведения промежуточных выборов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197), а также местных 31 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.