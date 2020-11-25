Вибори в США: Невада затвердила перемогу Байдена, Північна Кароліна - Трампа

Водночас, виборча комісія Північної Кароліни підтвердила підсумки президентських виборів, присудивши 15 голосів вибірників штату чинному президенту Дональду Трампу.

Так, штати мають підтвердити результати виборів до 8 грудня перед засіданням Колегії вибірників 14 грудня.

Як повідомляв УНН, напередодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада в штаті, за підсумками перемога дісталася демократу Джо Байдену. Міннесота також затвердила перемогу Байдена.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з оцінками провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден заручився підтримкою понад 270 вибірників, голоси яких необхідні йому для перемоги над Трампом в боротьбі за посаду глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп, який балотується на другий термін, не визнав поразки і заявив про рішення звертатися до судів щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.