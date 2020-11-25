Выборы в США: Невада утвердила победу Байдена, Северная Каролина - Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Американский штат Невада во вторник подтвердил свои результаты выборов 2020 года, на пару с Пенсильванией присудив 26 голосов выборщиков кандидату в президенты США Джо Байдену, передает УНН со ссылкой на CNN.
В то же время, избирательная комиссия Северной Каролины подтвердила итоги президентских выборов, присудив 15 голосов выборщиков штата действующему президенту Дональду Трампу.
Так, штаты должны подтвердить результаты выборов к 8 декабря, перед заседанием Коллегии выборщиков 14 декабря.
Как сообщал УНН, накануне государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября в штате, по итогам победа досталась демократу Джо Байдену. Миннесота также утвердила победу Байдена.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.