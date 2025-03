Президентские выборы в США: штат Пенсильвания окончательно утвердил победу Байдена

“Сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября в Пенсильвании”, — написал он.

Вульф добавил, что в соответствии с требованием федерального закона подписал сертификат, удостоверяющий, что голоса выборщиков штата получат Джо Байден и Камала Харрис.

Губернатор также поблагодарил тех, кто обеспечил “честные и свободные выборы в невероятно сложное время в истории нашего сообщества и истории страны”. Вульф отметил, что работавшие на выборах постоянно подвергались нападкам, но при этом работали достойно.

Пенсильвания была одним из колеблющихся штатов, в которых развернулась основная борьба между кандидатами в президенты. Согласно данным CNN, в штате все еще идет подсчет голосов (подсчитано 99%), однако действующий президент Дональд Трамп уже не сможет сократить отрыв от Байдена. Сейчас у кандидата от демократов 50%, а у кандидата от республиканцев — 48,8%.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Again, I want to thank the election officials who have administered a fair and free election during an incredibly challenging time in our commonwealth and country's history.



Our election workers have been under constant attack and they have performed admirably and honorably.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Победа в штате дает 20 голосов выборщиков. Всего Байден набрал 306 голосов (при необходимом минимуме в 270), Трамп — 232 (данные CNN).