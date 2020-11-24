Президентські вибори у США: штат Пенсільванія остаточно затвердив перемогу Байдена

“Сьогодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада в Пенсільванії”, — написав він.

Вульф додав, що відповідно до вимоги федерального закону підписав сертифікат, який засвідчує, що голоси вибірників штату отримають Джо Байден і Камала Харріс.

Губернатор також подякував тим, хто забезпечив “чесні і вільні вибори в неймовірно складний час в історії нашої спільноти і історії країни”. Вульф зазначив, що ті, хто працювали на виборах постійно зазнавали нападок, але при цьому працювали гідно.

Пенсільванія була одним з тих штатів, які вагаються, в яких розгорнулася основна боротьба між кандидатами в президенти. Згідно з даними CNN, в штаті все ще триває підрахунок голосів (підраховано 99%), проте діючий президент Дональд Трамп уже не зможе скоротити відрив від Байдена. Зараз у кандидата від демократів 50%, а у кандидата від республіканців — 48,8%.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States .



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

Again, I want to thank the election officials who have administered a fair and free election during an incredibly challenging time in our commonwealth and country’s history.



Our election workers have been under constant attack and they have performed admirably and honorably.

Перемога в штаті дає 20 голосів вибірників. Всього Байден набрав 306 голосів (при необхідному мінімумі в 270), Трамп — 232 (дані CNN).