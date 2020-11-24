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Президентські вибори у США: штат Пенсільванія остаточно затвердив перемогу Байдена

Президентські вибори у США: штат Пенсільванія остаточно затвердив перемогу Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На виборах президента США, які пройшли 3 листопада, в штаті Пенсільванія переміг кандидат від демократичної партії Джо Байден, заявив губернатор штату Том Вульф в Twitter, пише УНН.

“Сьогодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада в Пенсільванії”, — написав він.

Вульф додав, що відповідно до вимоги федерального закону підписав сертифікат, який засвідчує, що голоси вибірників штату отримають Джо Байден і Камала Харріс.

Губернатор також подякував тим, хто забезпечив “чесні і вільні вибори в неймовірно складний час в історії нашої спільноти і історії країни”. Вульф зазначив, що ті, хто працювали на виборах постійно зазнавали нападок, але при цьому працювали гідно.

Пенсільванія була одним з тих штатів, які вагаються, в яких розгорнулася основна боротьба між кандидатами в президенти. Згідно з даними CNN, в штаті все ще триває підрахунок голосів (підраховано 99%), проте діючий президент Дональд Трамп уже не зможе скоротити відрив від Байдена. Зараз у кандидата від демократів 50%, а у кандидата від республіканців — 48,8%.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States .

As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Again, I want to thank the election officials who have administered a fair and free election during an incredibly challenging time in our commonwealth and country’s history.

Our election workers have been under constant attack and they have performed admirably and honorably.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Перемога в штаті дає 20 голосів вибірників. Всього Байден набрав 306 голосів (при необхідному мінімумі в 270), Трамп — 232 (дані CNN).

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