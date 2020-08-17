Вибори у США: голоси між Байденом та Трампом розділился практично порівну - опитування

Респондентів запитали, якого політика вони підтримали б на президентських виборах, якби волевиявлення відбулося зараз. 50% відповіли, що віддали б свій голос Байдену і сенатору Камалі Харріс, яка стала кандидатом у віце-президенти США від демократів. 46% сказали, що підтримали б Трампа і чинного віце-президента Майкла Пенса. Близько 1% повідомили, що проголосували б за іншого кандидата, а 2% зізналися, що не стали б підтримувати жодного політика. Решта відповіді не дали.

Відповідно до результатів опитування, проведеного з 2 по 5 червня, проголосувати за Байдена були готові 55% респондентів, а за Трампа — 41%.

Як зазначає CNN, за останніми даними, в 15 американських штатах, які мають найбільше значення з точки зору результату виборів, рейтинг Байдена в середньому становить 49%, а Трампа — 48%. У телефонному опитуванні SSRS брали участь приблизно 1,1 осіб людей по всій країні.

Передвиборний з’їзд демократів, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду США від партії, почнеться в Мілуокі (штат Вісконсін) в понеділок і завершиться в четвер. З’їзд республіканців, як планується, пройде 21-24 серпня в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). На ньому Трамп, як очікується, оголосить про згоду стати кандидатом на виборах президента, які намічені на 3 листопада.