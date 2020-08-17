Вибори у США: голоси між Байденом та Трампом розділился практично порівну - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп за останні кілька місяців суттєво скоротив відставання за популярністю від свого найбільш ймовірного суперника на виборах від демократів Джозефа Байдена. Про це свідчать опубліковані в неділю результати соціологічного опитування, проведеного в період з 12 по 15 серпня службою SSRS на замовлення телекомпанії CNN, пише УНН.
Респондентів запитали, якого політика вони підтримали б на президентських виборах, якби волевиявлення відбулося зараз. 50% відповіли, що віддали б свій голос Байдену і сенатору Камалі Харріс, яка стала кандидатом у віце-президенти США від демократів. 46% сказали, що підтримали б Трампа і чинного віце-президента Майкла Пенса. Близько 1% повідомили, що проголосували б за іншого кандидата, а 2% зізналися, що не стали б підтримувати жодного політика. Решта відповіді не дали.
Відповідно до результатів опитування, проведеного з 2 по 5 червня, проголосувати за Байдена були готові 55% респондентів, а за Трампа — 41%.
Як зазначає CNN, за останніми даними, в 15 американських штатах, які мають найбільше значення з точки зору результату виборів, рейтинг Байдена в середньому становить 49%, а Трампа — 48%. У телефонному опитуванні SSRS брали участь приблизно 1,1 осіб людей по всій країні.
Передвиборний з’їзд демократів, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду США від партії, почнеться в Мілуокі (штат Вісконсін) в понеділок і завершиться в четвер. З’їзд республіканців, як планується, пройде 21-24 серпня в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). На ньому Трамп, як очікується, оголосить про згоду стати кандидатом на виборах президента, які намічені на 3 листопада.