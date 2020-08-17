Выборы в США: голоса между Байденом и Трампом роздилился практически поровну - опрос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89543 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103213 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128734 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108466 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128634 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101556 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102324 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телекомпании CNN, пишет УНН.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 50% ответили, что отдали бы свой голос Байдену и сенатору Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов. 46% сказали, что поддержали бы Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса. Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали.

В соответствии с результатами опроса, проведенного со 2 по 5 июня, проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа — 41%.

Как отмечает CNN, по последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трампа — 48%. В телефонном опросе SSRS участвовали примерно 1,1 тысячи человек по всей стране.

Предвыборный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост США от партии, начнется в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник и завершится в четверг. Съезд республиканцев, как планируется, пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем Трамп, как ожидается, объявит о согласии стать кандидатом на выборах президента, которые намечены на 3 ноября.

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