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Вибори у США: Байден лідирує, підрахунок голосів триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Наразі кандидат на президентських виборах в США від демократичної партії Джозеф Байден випереджає кандидата від республіканців, діючого главу держави Дональда Трампа на 50 голосів виборників. Повідомляє УНН з посиланням на дані Associated Press.

Наразі Байден отримує 264 голоси виборників, з 270 необхідних для перемоги. Тоді, як Трам набирає — 214 голосів.

Наразі підрахунок голосів не завершена у частині штатів. Загалом у більшості штатів результати розподілу голосів виборників між кандидатами вже зрозумілі, однак у Джорджії, Пенсільванії, Північній Кароліні — де лідирує Трамп, на Арізоні та в Неваді — де лідирує Байден, ситуація ще може змінитися.

Наразі відомо, що штаб Трампа через суд вимагає зупинити підрахунок голосів у штатах Джорджія та Пенсільванія, а також провести перерахунок голосів у Вісконсині. Загалом мова йде про понад 400 судових позовів по всій країні.

Як повідомляв УНН, попри те, що підрахунок голосів триває, однак відомо, що Байден отримав рекордну підтримку виборців.

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