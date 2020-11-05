Вибори у США: Байден лідирує, підрахунок голосів триває
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Наразі кандидат на президентських виборах в США від демократичної партії Джозеф Байден випереджає кандидата від республіканців, діючого главу держави Дональда Трампа на 50 голосів виборників. Повідомляє УНН з посиланням на дані Associated Press.
Наразі Байден отримує 264 голоси виборників, з 270 необхідних для перемоги. Тоді, як Трам набирає — 214 голосів.
Наразі підрахунок голосів не завершена у частині штатів. Загалом у більшості штатів результати розподілу голосів виборників між кандидатами вже зрозумілі, однак у Джорджії, Пенсільванії, Північній Кароліні — де лідирує Трамп, на Арізоні та в Неваді — де лідирує Байден, ситуація ще може змінитися.
Наразі відомо, що штаб Трампа через суд вимагає зупинити підрахунок голосів у штатах Джорджія та Пенсільванія, а також провести перерахунок голосів у Вісконсині. Загалом мова йде про понад 400 судових позовів по всій країні.
Як повідомляв УНН, попри те, що підрахунок голосів триває, однак відомо, що Байден отримав рекордну підтримку виборців.