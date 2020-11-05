Выборы в США: Байден лидирует, подсчет голосов продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сейчас кандидат на президентских выборах в США от демократической партии Джозеф Байден опережает кандидата от республиканцев, действующего главу государства Дональда Трампа на 50 голосов выборщиков. Сообщает УНН со ссылкой на данные Associated Press.
Сейчас Байден получает 264 голоса выборщиков, из 270 необходимых для победы. Тогда, как Трам набирает - 214 голосов.
Сейчас подсчет голосов не завершен в части штатов. Всего в большинстве штатов результаты распределения голосов выборщиков между кандидатами уже понятны, однако в Джорджии, Пенсильвании, Северной Каролине - где лидирует Трамп, на Аризоне и в Неваде - где лидирует Байден, ситуация еще может измениться.
Известно, что штаб Трампа через суд требует остановить подсчет голосов в штатах Джорджия и Пенсильвания, а также провести пересчет голосов в Висконсине. В общем речь идет о более 400 судебных исках по всей стране.
Как сообщал УНН, несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, однако известно, что Байден получил рекордную поддержку избирателей.