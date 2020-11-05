Выборы в США: Байден лидирует, подсчет голосов продолжается

Сейчас Байден получает 264 голоса выборщиков, из 270 необходимых для победы. Тогда, как Трам набирает - 214 голосов.

Сейчас подсчет голосов не завершен в части штатов. Всего в большинстве штатов результаты распределения голосов выборщиков между кандидатами уже понятны, однако в Джорджии, Пенсильвании, Северной Каролине - где лидирует Трамп, на Аризоне и в Неваде - где лидирует Байден, ситуация еще может измениться.

Известно, что штаб Трампа через суд требует остановить подсчет голосов в штатах Джорджия и Пенсильвания, а также провести пересчет голосов в Висконсине. В общем речь идет о более 400 судебных исках по всей стране.

Как сообщал УНН, несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, однако известно, что Байден получил рекордную поддержку избирателей.