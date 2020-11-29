Вибори у Чернівцях: поліція зареєструвала понад 10 заяв, відкрила два провадження

“У день голосування поліція Буковини зареєструвала 11 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. За 2 зверненнями слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Поліцейські продовжують здійснювати охорону виборчих дільниць і територіальної виборчої комісії”, — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що більшість звернень, що надійшли до поліції у період голосування, стосувалися здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування.

“Також надходили повідомлення про незаконні дії з виборчими бюлетенями та порушення термінів передвиборчої агітації. Кожне звернення поліцейські одразу вносили до системи єдиного обліку заяв і повідомлень НПУ та здійснювали ретельні перевірки отриманої інформації”, — розповіли правоохоронці.

У поліції нагадали, що станом на 20:00 голосування на всіх дільницях завершилося. “Наразі члени ДВК здійснюють підрахунок голосів. Після його завершення правоохоронці супроводжуватимуть виборчу документацію до територіальної виборчої комісії”, — йдеться у повідомленні.

“Наразі охорону публічного порядку здійснюють понад 200 поліцейських. Також працівники поліції несуть службу на вулицях Чернівців. Надзвичайних подій чи грубих порушень законодавства, пов’язаних із виборами Чернівецького міського голови, не допущено”, — розповіли у пресцентрі.

Як повідомлялось раніше, явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 становила 23% (похибка — 1,73%).

Нагадаємо, що 29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).