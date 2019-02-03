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Вибори Президента: сьогодні уже 7 осіб принесли документи у ЦВК

Вибори Президента: сьогодні уже 7 осіб принесли документи у ЦВК

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Від ранку 3 лютого шестеро осіб принесли документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатом в президенти України. Про це повідомив завідувач відділу взаємодії із ЗМІ Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко в коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо зранку було три, то ще плюс три, усього шість (осіб подали документи в ЦВК для участі у виборах – ред.)", - зазначив Хівренко.

Додамо, що одразу після коментаря з'явилась інформація, що документи подав ще один потенційний кандидат - чинний Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.

Сьогодні потенційний кандидат на посаду Президента журналіст-розслідувач Дмитро Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах.

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