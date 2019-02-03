Выборы Президента: сегодня уже 7 человек принесли документы в ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С утра 3 февраля шесть человек принесли документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.
"Если утром было три, то еще плюс три, всего шесть (человек подали документы в ЦИК для участия в выборах - ред.)", - отметил Хивренко.
Добавим, что сразу после комментария появилась информация, что документы подал еще один потенциальный кандидат - действующий Президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.
Сегодня потенциальный кандидат в президенты журналист-расследователь Дмитрий Гнап подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке.