Вибори, організовані РФ в Криму і Севастополі, не мають юридичної сили - МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Федеративна Республіка Німеччина вважає, що муніципальні вибори, організовані Росією в окупованих Криму і Севастополі, не мають юридичної сили. Про це йдеться в заяві, опублікованому в Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини, передає УНН.
“Муніципальні вибори, організовані Росією в Криму і Севастополі, не мають юридичної сили. Райони були анексовані Росією в порушення міжнародного права. Вибори на території України повинні бути організовані Україною”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше сьогодні в ЄС зробили заяву по так званим “виборів” в окупованому Криму.