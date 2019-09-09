Выборы, организованные РФ в Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы - МИД Германии

“Муниципальные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы. Районы были аннексированы Россией в нарушение международного права. Выборы на территории Украины должны быть организованы Украиной”, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня в ЕС по делали заявление по так называемым “выборов” в оккупированном Крыму.