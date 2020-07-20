Вибори на всій території України повинні відбуватись за єдиним законом - голова ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на сьогодні, законопроектів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях як Криму так і Донбасу, поки на розгляді Верховної Ради нема. Водночас, вибори по всій території суверенної держави повинні відбуватись згідно єдиного закону. Про це на пресконференції щодо підсумків роботи парламенту сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Наскільки мені відомо, станом на сьогодні, таких законопроектів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях як Криму так і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради нема. Якщо ми говоримо про вибори, то, це моя особиста позиція - я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні відбуватись згідно єдиного закону", - сказав Разумков.
З його слів, так само, станом на сьогодні, додаткових законопроектів щодо особливого статусу ОРДЛО немає на розгляді ВР.
Разумков заявив, що всі законопроекти можна побачити на сайті Верховної Ради України.
"Нема законопроектів, які б обговорювались або розроблялись окремо", - сказав голова ВР.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.
Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.