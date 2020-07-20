Выборы на всей территории Украины должны происходить по единому закону - глава ВР

КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня, законопроектов, регламентирующих выборы на временно оккупированных территориях как Крыма так и Донбасса, пока на рассмотрении Верховной Рады нету. В то же время, выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единого закона. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.