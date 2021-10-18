Вибори мера Харкова: журналісти назвали "ляльководів" Терехова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Журналісти-розслідувачі проекту "Ціна питання" в своєму новому матеріалі назвали імена тих, кому вигідна перемога на харківських виборах Ігоря Терехова, серед них і великі політики, і скандальні бізнесмени, передає УНН.
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Журналісти вважають, що значний вплив на тимчасового мера Харкова Терехова має бізнесмен Павло Фукс.
"Керувати виконуючим обов'язки мера вирішив сірий кардинал Харкова, скандально відомий бізнесмен Павло Фукс. Бізнесмен у Харкові особа впливова, почесний громадянин, близький до Арсена Авакова. В інтерв'ю Фукс відрито заявляє, що Терехов отримає його активну підтримку", - відзначили розслідувачі проекту "Ціна питання".
Для підтримки Ігоря Терехова на виборах у Павла Фукса є вагома причина - в цьому році РНБО ввів санкції проти його компаній, назвавши Фукса загрозою національній безпеці, вважають журналісти.
"У таких умовах, перемога Терехова на виборах, стала ідеєю фікс для утисненого в грошах Фукса, йому дуже потрібен контроль над грошовими потоками міста, який може для нього забезпечити слухняний Терехов. Судячи з кількості осіб, які прагнуть керувати Тереховим, він уже перетворився в "ЗАТ Секретар міськради Харкова". Свій пакет акцій в ньому має також колишній Президент України Петро Порошенко, за якого розцвів бізнес Фукса", - пояснили журналісти "Ціна питання".
До речі
Раніше УНН повідомляв, що в.о. мера Харкова Терехов записав бізнес по нерухомості на 89-річну матір. Партнером при цьому є екснардеп від "Народного фронту" Ігор Котвицький. У 2017 році він був третім у рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статком у 799 млн грн. Як зазначав сам Котвицький, з Тереховим його пов'язує багаторічна дружба.