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Вибори мера Харкова: журналісти назвали "ляльководів" Терехова

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Журналісти-розслідувачі проекту "Ціна питання" в своєму новому матеріалі назвали імена тих, кому вигідна перемога на харківських виборах Ігоря Терехова, серед них і великі політики, і скандальні бізнесмени, передає УНН.

Деталі

Журналісти вважають, що значний вплив на тимчасового мера Харкова Терехова має бізнесмен Павло Фукс.

"Керувати виконуючим обов'язки мера вирішив сірий кардинал Харкова, скандально відомий бізнесмен Павло Фукс. Бізнесмен у Харкові особа впливова, почесний громадянин, близький до Арсена Авакова. В інтерв'ю Фукс відрито заявляє, що Терехов отримає його активну підтримку", - відзначили розслідувачі проекту "Ціна питання".

Для підтримки Ігоря Терехова на виборах у Павла Фукса є вагома причина - в цьому році РНБО ввів санкції проти його компаній, назвавши Фукса загрозою національній безпеці, вважають журналісти.

"У таких умовах, перемога Терехова на виборах, стала ідеєю фікс для утисненого в грошах Фукса, йому дуже потрібен контроль над грошовими потоками міста, який може для нього забезпечити слухняний Терехов. Судячи з кількості осіб, які прагнуть керувати Тереховим, він уже перетворився в "ЗАТ Секретар міськради Харкова". Свій пакет акцій в ньому має також колишній Президент України Петро Порошенко, за якого розцвів бізнес Фукса", - пояснили журналісти "Ціна питання".

До речі

Раніше УНН повідомляв, що в.о. мера Харкова Терехов записав бізнес по нерухомості на 89-річну матір. Партнером при цьому є екснардеп від "Народного фронту" Ігор Котвицький. У 2017 році він був третім у рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статком у 799 млн грн. Як зазначав сам Котвицький, з Тереховим його пов'язує багаторічна дружба.

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