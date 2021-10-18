Выборы мэра Харькова: журналисты назвали “кукловодов” Терехова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Журналисты-расследователи проекта “Цена вопроса” в своем новом материале назвали имена тех, кому выгодна победа на харьковских выборах Игоря Терехова, в их числе и крупные политики, и скандальные бизнесмены, передает УНН.
Детали
Журналисты полагают, что значительное влияние на временного мэра Харькова Терехова имеет бизнесмен Павел Фукс.
“Управлять исполняющим обязанности мэра решил серый кардинал Харькова, скандально известный бизнесмен Павел Фукс. Бизнесмен в Харькове лицо влиятельное, почетный гражданин, близкий к Арсену Авакову. В интервью Фукс отрыто заявляет, что Терехов получит его активную поддержку”, — отметили расследователи проекта “Цена вопроса”.
Для поддержки Игоря Терехова на выборах у Павла Фукса есть весомая причина — в этом году СНБО ввел санкции против его компаний, назвав Фукса угрозой национальной безопасности, полагают журналисты.
“В таких условиях, победа Терехова на выборах, стала идеей фикс для ущемленного в деньгах Фукса, ему очень нужен контроль над денежными потоками города, который может для него обеспечить послушный Терехов. Судя по количеству лиц, которые стремятся управлять Тереховым, он уже превратился в „ЗАО Секретарь горсовета Харькова“. Свой пакет акций в нем имеет также бывший Президент Украины Петр Порошенко, при котором расцвел бизнес Фукса”, — пояснили журналисты “Цена вопроса”.
К слову
Ранее УНН сообщал, что и.о. мэра Харькова Терехов записал бизнес по недвижимости на 89-летнюю мать. Партнером при этом является экс-нардеп от “Народного фронта” Игорь Котвицкий. В 2017 году он был третьим в рейтинге самых богатых депутатов Верховной Рады с состоянием в 799 млн грн. Как отмечал сам Котвицкий, с Тереховым его связывает многолетняя дружба.