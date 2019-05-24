Вибори до ВР: на Луганщині до поліції надійшло 2 повідомлення про підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Луганській області поліція перевіряє повідомлення громадян про ймовірний підкуп виборців. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
"Сьогодні протягом дня до поліції надійшло 2 повідомлення від громадян про підкуп виборців у вигляді роздачі цукру одним з ймовірних кандидатів в народні депутати", - йдеться в повідомленні.
Ці факти внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України (Підкуп виборця, учасника референдуму - ред.). У рамках відкритих кримінальних проваджень проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, з 24 травня розпочалася парламентська виборча компанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, у період цьогорічної президентської виборчої кампанії до органів та підрозділів поліції надійшло понад 11 тисяч повідомлень.