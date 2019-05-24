Выборы в ВР: в Луганской области в полицию поступило 2 сообщения о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Луганской области полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, передает УНН.
"Сегодня в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.
Эти факты внесли в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины (Подкуп избирателя, участника референдума - ред.). В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, с 24 мая началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, в период нынешней президентской избирательной кампании в органы и подразделений полиции поступило более 11 тысяч сообщений.