Вибори-2020: завтра оголосять проміжні результати голосування у Києві

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київська міська територіальна виборча комісія у вівторок, 3 листопада, озвучить проміжні дані щодо результатів голосування на місцевих виборах - з протоколів, які вже затверджені. Про це на брифінгу 2 листопада заявила голова столичної ТВК Валентина Королькова, передає УНН.

"Усі дані по цифрах будуть оголошені завтра Ніловим Миколою Вікторовичем - це заступник голови міської територіальної виборчої комісії, він веде поточний весь підрахунок. Проміжні дані всіх протоколів, які затверджені, будуть оприлюднені завтра о 13 годині", - повідомила Королькова.

З її слів, протоколи здали вже низка районних ТВК у столиці.

"Опрацьовано вже, здали 9 ТВК (районних у Києві - ред.). На сьогодні, на 14 годину, заявила свій приїзд 10-а територіальна виборча комісія - це Святошинська... А всі інші за вихідні вже приїхали і здали. По готовності документів, які опрацьовують члени міської ТВК, визначається рішення про взяття відомостей до протоколу", - зазначила вона.

Королькова повідомила при цьому, що з трьох районів Києва здали протоколи без уточнення - це Печерська, Дніпровська та Дарницька районні ТВК.

"Загалом досить непогана картина по спільній роботі", - зазначила голова Київської міської ТВК.

Нагадаємо, за даними ЦВК, уже визнано обраними депутатів 108 місцевих рад та 133 місцевих голів.

Чергові місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня 2020 року.

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