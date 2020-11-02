Выборы-2020: завтра объявят промежуточные результаты голосования в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия во вторник, 3 ноября, озвучит промежуточные данные о результатах голосования на местных выборах - с протоколов, которые уже утверждены. Об этом на брифинге 2 ноября заявила председатель столичной ТИК Валентина Королькова, передает УНН.
"Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем - это заместитель председателя городской территориальной избирательной комиссии, он ведет текущий весь подсчет. Промежуточные данные всех протоколов, которые утверждены, будут обнародованы завтра в 13 часов", - сообщила Королькова.
По ее словам, протоколы сдали уже ряд районных ТИК в столице.
"Обработано, уже сдали 9 ТИК (районных в Киеве - ред.). На сегодня, на 14 часов, заявила свой приезд 10-я территориальная избирательная комиссия - это Святошинская... А все остальные за выходные уже приехали и сдали. По готовности документов, которые прорабатывают члены городской ТИК, определяется решение о взятии сведений в протокол", - отметила она.
Королькова сообщила при этом, что из трех районов Киева сдали протоколы без уточнения - это Печерская, Днепровская и Дарницкая районные ТИК.
"В целом довольно неплохая картина по совместной работе", - отметила председатель Киевской городской ТИК.
Напомним, по данным ЦИК, уже признаны избранными депутаты 108 местных советов и 133 местных председателей.
Очередные местные выборы состоялись в Украине 25 октября 2020 года.