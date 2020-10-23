Вибори-2020: скільки можна заробити у ТВК і ДВК

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Для українців вибори – це не тільки голосування, але й можливість підзаробити. На жаль, деякі кандидати нехтують законами України щодо чесних виборів та агітації, тому досить часто ще до самого голосування на місцях фіксують незаконні дії. Скільки можна заробити на виборах, працюючи у виборчих комісіях, - дізнавались журналісти УНН.

Оплата членів ТВК (територіальна виборча комісія) та ДВК (дільнична виборча комісія) передбачена законом України, оскільки виборчі комісії вважаються бюджетними установами, тож і їх фінансування відбувається за рахунок коштів Держбюджету України. Суми таких виплат за день роботи, відповідно до законодавства, становить не більше 14% від актуального прожиткового мінімуму. На разі це приблизно 500 грн на день, тобто за дні голосування можна заробити близько 1000 грн.

Члени виборчих комісій, також можуть працювати і весь період до дня голосування, тоді їх оплата, буде не меншою, ніж мінімальна заробітна плата в Україні, що становить не менше 4723 грн. За перепрацювання на дільницях також передбачена оплати праці. Таким чином, члени виборчих комісій є нейтральними особами, що забезпечують чесність та неупередженість виборів чи принаймні так повинно бути.

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Однак, місцеві вибори відбуваються раз на 5 років, тож кандидати не економлять на таких справах, як незаконний підкуп членів виборчих комісій, а українці не відмовляються заробити зайву копійку. Найбільш поширені такі методи у маленьких містах, районах та селах, там членами виборчих комісій можуть працювати навіть і родичі кандидатів. Тож незаконна агітація, підкуп та підрахунок голосів, ігнорування неправомірних дій, розгляд звернень і скарг та чесні підсумки голосування – можуть корегуватись за відповідну оплату праці. Зазвичай, у малих містах пропонують меншу оплату, однак все залежить від кількості голосуючих, що приходить на відповідну виборчу дільницю. Сума «додаткової» та неправомірної оплати праці може коливатись в межах від 500 до 1500 гривень. Дорого будуть обходитись великі міста, такі як Київ, Дніпро, Харків, Одеса - там працівникам можуть пропонувати і до 2 000 гривень.

Ми нагадаємо, неправомірні дії караються законом України, що передбачає штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У важких випадках може бути позбавлення волі до 3-років.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.