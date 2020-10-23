Выборы-2020: сколько можно заработать в ТИК и УИК

КИЕВ. 23 октября. УНН. Для украинцев выборы — это не только голосование, но и возможность подзаработать. К сожалению, некоторые кандидаты пренебрегают законами Украины относительно честных выборов и агитации, поэтому довольно часто еще до самого голосования на местах фиксируют незаконные действия. Сколько можно заработать на выборах, работая в избирательных комиссиях, — узнавали журналисты УНН.

Оплата членов ТИК (территориальная избирательная комиссия) и УИК (участковая избирательная комиссия) предусмотрена законом Украины, поскольку избирательные комиссии считаются бюджетными учреждениями, поэтому и их финансирование осуществляется за счет средств Госбюджета Украины. Суммы таких выплат за день работы, в соответствии с законодательством, составляют не более 14% от актуального прожиточного минимума. На данный момент это около 500 грн в день, то есть за дни голосования можно заработать около 1000 грн.

Члены избирательных комиссий, также могут работать и весь период до дня голосования, тогда их оплата, будет не меньше, чем минимальная заработная плата в Украине, что составляет не менее 4723 грн. За переработку на участках также предусмотрена оплаты труда. Таким образом, члены избирательных комиссий являются нейтральными лицами, которые обеспечивают честность и беспристрастность выборов или по крайней мере так должно быть.

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Однако, местные выборы проходят раз в 5 лет, поэтому кандидаты не экономят на таких делах, как незаконный подкуп членов избирательных комиссий, а украинцы не отказываются заработать лишнюю копейку. Наиболее распространены такие методы в маленьких городах, районах и селах, там членами избирательных комиссий могут работать даже родственники кандидатов. Поэтому незаконная агитация, подкуп и подсчет голосов, игнорирование неправомерных действий, рассмотрение обращений и жалоб и честные итоги голосования — могут корректироваться за соответствующую оплату труда. Обычно в малых городах предлагают меньшую оплату, однако все зависит от количества голосующих, что приходит на соответствующий избирательный участок. Сумма “дополнительной” и неправомерной оплаты труда может колебаться в пределах от 500 до 1500 гривен. Дорого будут обходиться крупные города, такие как Киев, Днепр, Харьков, Одесса — там работникам могут предлагать и до 2000 гривен.

Мы напомним, неправомерные действия караются законом Украины, который предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. В тяжелых случаях может быть лишение свободы до 3-лет.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.