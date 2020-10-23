Выборы-2020: сколько можно заработать в ТИК и УИК

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66979 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93581 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122155 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104731 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124477 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100444 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101366 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101477 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 50779 просмотра
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 30209 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100710 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 83399 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 43788 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 83399 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 122152 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 124475 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381287 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 20848 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100710 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131701 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209005 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235722 просмотра
Актуальное
Выборы-2020: сколько можно заработать в ТИК и УИК

Выборы-2020: сколько можно заработать в ТИК и УИК

Киев  •  УНН

 • 80968 просмотра

Уже в это воскресенье, 25 октября, украинцы будут голосовать на местных выборах. Аналитики сообщают, что в этом году борьба за избирателя на местах значительно будет более ожесточенная, чем была в том году - в Верховную Раду Украины. Кандидаты активно агитируют всеми возможными способами.

КИЕВ. 23 октября. УНН. Для украинцев выборы — это не только голосование, но и возможность подзаработать. К сожалению, некоторые кандидаты пренебрегают законами Украины относительно честных выборов и агитации, поэтому довольно часто еще до самого голосования на местах фиксируют незаконные действия. Сколько можно заработать на выборах, работая в избирательных комиссиях, — узнавали журналисты УНН.

Оплата членов ТИК (территориальная избирательная комиссия) и УИК (участковая избирательная комиссия) предусмотрена законом Украины, поскольку избирательные комиссии считаются бюджетными учреждениями, поэтому и их финансирование осуществляется за счет средств Госбюджета Украины. Суммы таких выплат за день работы, в соответствии с законодательством, составляют не более 14% от актуального прожиточного минимума. На данный момент это около 500 грн в день, то есть за дни голосования можно заработать около 1000 грн.

Члены избирательных комиссий, также могут работать и весь период до дня голосования, тогда их оплата, будет не меньше, чем минимальная заработная плата в Украине, что составляет не менее 4723 грн. За переработку на участках также предусмотрена оплаты труда. Таким образом, члены избирательных комиссий являются нейтральными лицами, которые обеспечивают честность и беспристрастность выборов или по крайней мере так должно быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысяча гривен за голос: кандидат в депутаты Киевсовета уличили в организации “сетки” подкупа избирателей

Однако, местные выборы проходят раз в 5 лет, поэтому кандидаты не экономят на таких делах, как незаконный подкуп членов избирательных комиссий, а украинцы не отказываются заработать лишнюю копейку. Наиболее распространены такие методы в маленьких городах, районах и селах, там членами избирательных комиссий могут работать даже родственники кандидатов. Поэтому незаконная агитация, подкуп и подсчет голосов, игнорирование неправомерных действий, рассмотрение обращений и жалоб и честные итоги голосования — могут корректироваться за соответствующую оплату труда. Обычно в малых городах предлагают меньшую оплату, однако все зависит от количества голосующих, что приходит на соответствующий избирательный участок. Сумма “дополнительной” и неправомерной оплаты труда может колебаться в пределах от 500 до 1500 гривен. Дорого будут обходиться крупные города, такие как Киев, Днепр, Харьков, Одесса — там работникам могут предлагать и до 2000 гривен.

Мы напомним, неправомерные действия караются законом Украины, который предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. В тяжелых случаях может быть лишение свободы до 3-лет.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы