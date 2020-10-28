Вибори-2020: підрахунок голосів завершили вже 9 областей і Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Майже всі дільничні виборчі комісії завершили підрахунок голосів з місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, склали протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах, зокрема, у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"У регіонах України практично завершився процес підрахунку голосів виборців... За інформацією, яка надійшла до Секретаріату ЦВК, станом на 12:00 28 жовтня 2020 року, понад 28,9 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві", - повідомили у Центрвиборчкомі.
Окрім того, як вказано, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
"Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК – 101 протокол", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.