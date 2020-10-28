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Выборы-2020: подсчет голосов завершили уже 9 областей и Киев

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Почти все участковые избирательные комиссии завершили подсчет голосов с местных выборов, которые состоялись 25 октября, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах, в частности, в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов избирателей... По информации, поступившей в Секретариат ЦИК, по состоянию на 12:00 28 октября 2020 года, более 28,9 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве", - сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, как указано, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

"Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК - 101 протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Украинские Национальные Новости

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