Вибори-2020: кожне третє порушення — незаконна агітація

“Із 4375 повідомлень, які ми отримали з 8 години ранку, найбільше порушення — агітація в день виборів. Фактично — третина. 234 порушення таємниці голосування. Підкуп виборців — 191. Незаконне знищення виборчої документації — 159”, — зазначив правоохоронець.

Додамо, що в КМДА повідомили, що у Києві на момент закриття дільниць грубих порушень не зафіксовано.