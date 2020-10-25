Вибори-2020: кожне третє порушення — незаконна агітація
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Незаконна агітація склала майже третину порушень виборчого процесу під час місцевих виборів. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
“Із 4375 повідомлень, які ми отримали з 8 години ранку, найбільше порушення — агітація в день виборів. Фактично — третина. 234 порушення таємниці голосування. Підкуп виборців — 191. Незаконне знищення виборчої документації — 159”, — зазначив правоохоронець.
Додамо, що в КМДА повідомили, що у Києві на момент закриття дільниць грубих порушень не зафіксовано.