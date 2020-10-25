Выборы-2020: каждое третье нарушение — незаконная агитация

“Из 4375 сообщений мы получили с 8:00, самое большое нарушение — агитация в день выборов. Фактически — треть. 234 нарушения тайны голосования. Подкуп избирателей — 191. Незаконное уничтожение избирательной документации — 159”, — отметил правоохранитель.

Добавим, что в КГГА сообщили , что в Киеве на момент закрытия участков грубых нарушений не зафиксировано.