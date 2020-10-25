Выборы-2020: каждое третье нарушение — незаконная агитация
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Незаконная агитация составила почти треть нарушений избирательного процесса во время местных выборов. Об этом во время брифинга сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
“Из 4375 сообщений мы получили с 8:00, самое большое нарушение — агитация в день выборов. Фактически — треть. 234 нарушения тайны голосования. Подкуп избирателей — 191. Незаконное уничтожение избирательной документации — 159”, — отметил правоохранитель.
Добавим, что в КГГА сообщили , что в Киеве на момент закрытия участков грубых нарушений не зафиксировано.