Вибір кращого футболіста року ФІФА: за кого голосували Шевченко та Пятов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За підсумками церемонії "The Best FIFA Football Awards" стали відомі результати голосування за кращого футболіста по версії ФІФА в 2019 році, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Тренер збірної України Андрій Шевченко на перше місце поставив єгиптянина Мохамеда Салаха, а також віддав голоси за Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
Натомість голкіпер національної збірної Андрій Пятов на перше місце поставив Вірджила Ван Дейка, та віддав голоси ще за Френкі де Йонга і Салаха.
Як повідомлялося, переможцем у номінації кращий футболіст ФІФА став нападник "Барселони" Ліонель Мессі. Кращим тренером року - наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп.