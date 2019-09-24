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Вибір кращого футболіста року ФІФА: за кого голосували Шевченко та Пятов

Вибір кращого футболіста року ФІФА: за кого голосували Шевченко та Пятов

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. За підсумками церемонії "The Best FIFA Football Awards" стали відомі результати голосування за кращого футболіста по версії ФІФА в 2019 році, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Тренер збірної України Андрій Шевченко на перше місце поставив єгиптянина Мохамеда Салаха, а також віддав голоси за Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Натомість голкіпер національної збірної Андрій Пятов на перше місце поставив Вірджила Ван Дейка, та віддав голоси ще за Френкі де Йонга і Салаха.

Як повідомлялося, переможцем у номінації кращий футболіст ФІФА став нападник "Барселони" Ліонель Мессі. Кращим тренером року - наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп.

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