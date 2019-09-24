Німецький фахівець отримав звання кращого тренера року за версією ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Наставник англійського "Ліверпуля" німець Юрген Клопп був оголошеним кращим тренером за підсумками сезону-2018/19 за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє кореспондент УНН.
У боротьбі за нагороду Клопп випередив двох конкурентів Хосепа Гвардіолу із "Манчестер Сіті" та Маурісіо Почеттіно із "Тоттенхему".
Нагороду фахівцю вручили на церемонії в Мілані.
Зауважимо, що у минулому сезоні "Ліверпуль" під керівництвом Клоппа став переможцем Ліги чемпіонів, а також посів друге місце чемпіонаті Англії.